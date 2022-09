Nove mil clientes já pediram adesão a empresa da EDP no mercado regulado do gás

Segundo se lê no texto do decreto-lei, trata-se de um "regime excecional e temporário" que permite "a clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m3 [metros cúbicos] o regresso ao regime de tarifas reguladas, harmonizando este regime com o já existente no setor da eletricidade".

O objetivo é "evitar que um encarecimento dos preços finais do gás natural, em termos que oneram as famílias e os pequenos negócios", num contexto em que "a atual situação de restrição no fornecimento de gás natural, motivada pelo conflito armado na Ucrânia, tem provocado aumentos progressivos no preço grossista do gás natural" e em que não se prevê "que tal situação possa ser revertida no curto prazo", tendo já sido anunciadas no mercado liberalizado "subidas acentuadas" para o próximo mês de outubro.

O incumprimento pelos comercializadores de último recurso do disposto no decreto-lei constitui "contraordenação leve", revertendo o produto da aplicação das respetivas coimas em 60% para o Estado e em 40% para a ERSE.

Segundo dados do executivo, a medida que permite a transição para o mercado regulado tem um universo de potenciais beneficiários de 1,3 milhões.