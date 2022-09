Fornecimento de gás a Portugal. Governo admite risco de incumprimento

“Pode não ser fornecido o volume de gás que tínhamos previsto que ia ser fornecido e isso pode significar que passamos a ter outro fornecimento, com outro preço, o que vai alterar os preços do mercado”, admitiu Duarte Cordeiro, questionado sobre a possibilidade da Nigéria não cumprir com os seus compromissos.

“Queremos acreditar nos nossos fornecedores, mas é evidente que estamos num contexto de enorme turbulência no mercado. E não podemos dizer, no atual contexto, que não temos risco. Temos riscos. De hoje para amanhã, podemos ter um problema”, afirmou, o governante.

Ainda de acordo com o ministro, o Governo tem procurado diminuir este risco no fornecimento de gás, nomeadamente com a diversificação dos fornecedores, defendendo, por outro lado, a atuação da Comissão Europeia na criação de plataformas de compras conjuntas e com a definição de preços de importação.

Recorde-se que no início de setembro, representantes do Governo e da Galp estiveram na Nigéria, onde reuniram com a empresa do Estado, responsável pela produção e comercialização do gás natural no país que, segundo o Ministério do Ambiente, manifestou a intenção de cumprir com os contratos de fornecimento.