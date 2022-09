Presidente da República avisa: "O que vem aí é mau"

O Presidente da República aconselha governo a divulgar, desde já, o quadro económico para o próximo ano, considerando preferível que isso aconteça antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2023.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que só sabendo que ano económico vamos ter, é que os portugueses irão entender os limites às medidas de apoio a famílias e empresas e deixa o aviso: "O que vem aí é mau."

“O Governo é o primeiro a ganhar em explicar que no fim deste ano ou na viragem do ano que 2023, se continuar a guerra e a inflação, não será um ano parecido com este, não terá o crescimento deste", reforçou o Presidente, que falava na noite de sábado, em Lisboa, à entrada para um evento no Coliseu dos Recreios.

O Presidente lembra que o quadro macroeconómico com as previsões para 2023 deve incluir dados sobre a inflação, o investimento, o turismo, o consumo ou o emprego. “Isso é muito importante para que os portugueses percebam que, quando o Governo diz que não pode ir mais longe agora, é porque o que vem aí é mau."