​Setor têxtil pede ao Governo “lay-off de guerra”

A Associação Têxtil de Portugal (ATP) apela a um “lay-off de guerra”. Considera que as medidas apresentadas pelo Governo para as empresas vão no sentido certo, mas é preciso conhecer alguns pormenores para perceber se são as adequadas.

À Renascença, o presidente da ATP, Mário Jorge Machado, diz que é preciso a dose certa para as empresas sobreviverem.

"As medidas vão na direção certa, agora estamos aqui a falar se o alcance é maior ou menor. Isto porque o alcance ir na direção certa é o mesmo que, por exemplo: eu tenho uma infeção e devia tomar um comprimido antibiótico todos os dias para eliminar a infecção. Se tomar meio comprimido, vou morrer, na mesma, da infeção. Pode é demorar mais algum tempo. Não me é suficiente a dose.”

Para Mário Jorge Machado, o mesmo se passa aqui com os apoios do Governo às empresas. “Estão na dose certa, mas têm de ser na quantidade suficiente para permitir que a empresa continue a viver, que a economia continue a funcionar. É esta situação que agora tem de se ver nos detalhes se as doses são as adequadas", afirma.