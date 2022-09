“A maior parte das empresas vai subir vendas e lucros” este ano, antecipa o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo.



“Haverá sempre extremos, empresas aflitíssimas, que estão com enormes dificuldades, mas a maior parte terá melhores resultados e melhores vendas”, declarou.

Segundo Paulo Macedo, que falava na Conferência do 6.º aniversário do Jornal Económico, que decorreu no ISEG, em Lisboa, mais de 90% do aumento dos preços está a ser suportado pelos consumidores.

Os dados da Caixa Geral de Depósitos indicam que este será um bom ano para o tecido empresarial.