Gasóleo volta a descer na próxima semana

As alterações nos preços dos combustíveis devem refletir a cotação do Brent (valor de referência do petróleo), negociado esta sexta-feira próximo dos 91 dólares.

Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os preços nas bombas continuam a beneficiar até ao final de setembro de três medidas de mitigação implementadas pelo Governo.

O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono baixaram em 28,2 cêntimos a carga fiscal do gasóleo e em 32,1 cêntimos a carga fiscal da gasolina.