Turismo. DECO vai certificar agências de viagens da APAVT

“Não há qualquer razão para que as associações empresariais estejam de um lado e as de defesa do consumidor, do outro”, referiu o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.

“O objetivo é a defesa dos clientes e não têm que ter interesses conflituantes”, complementou o presidente da DECO, Luís Silveira Rodrigues.



Entre o pedido e a certificação 'Checked by DECO' podem passar cerca de três semanas. As agências que estiverem interessadas em exibir este selo devem preencher um formulário em que respondem a diversas questões e são testadas, nomeadamente, com a visita de “clientes-mistério”.

Há critérios objetivos, que se prendem com o cumprimento da legislação sobre as relações de consumo e a legislação setorial, o tipo de informação prestada ao cliente, se é transparente e acessível. A avaliação também tem em conta se agência já teve reclamações e como as resolveu. E como irá resolver as que eventualmente tiver no futuro. No fundo, o que se pretende é ajudar o cliente a escolher as empresas que tenham boas práticas e prestem o melhor serviço.

Se a agência “passar no exame” recebe o selo; senão, os especialistas da DECO fazem recomendações e pode haver nova submissão. A certificação tem a validade de um ano e se a agência der viagens tiver deixado de cumprir os critérios, pode ser-lhe retirada.

As agências não são obrigadas a aderir a esta iniciativa, mas o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, considera que têm todo o interesse em o fazer e espera que a esmagadora maioria o faça.