Romaria ao gás espanhol. “Em três botijas uma é de graça”

Com os preços do gás a subir em Portugal, são cada vez mais os portugueses residentes junto à fronteira com Espanha a deslocar-se ao país vizinho para adquirir o produto. Com uma garrafa de gás butano de 13 quilogramas a custar, em média, 29 euros em Portugal, a Renascença esteve em Espanha e constatou que o mesmo produto pode ser adquirido por 21 euros em Feces de Abaixo, junto à fronteira de Vila Verde da Raia, em Chaves. Eduardo Martinho, 77 anos, residente em Chaves, chega ao posto de combustível, dirige-se ao funcionário e faz o pedido: “duas botijas de gás e o depósito cheio de gasóleo, por favor”. “Em Portugal o que se passa é uma vergonha. O gás custa 30 euros, aqui 21 euros. O gasóleo aqui está quase ao mesmo preço, mas como tem um desconto de 20 cêntimos por litro compensa e bem vir aqui”, diz. No gás que vai levar diz que vai poupar “18 euros e no combustível mais ou menos 10 euros porque o depósito está quase a meio”.

Já Odete Rodrigues, 51 anos, conta que vem de 15 em 15 dias abastecer a viatura e comprar gás. “Num depósito de gasolina poupo 10 euros e na botija de gás são menos oito euros. Em três garrafas uma é de graça”, diz à Renascença. Também Rui Jorge, 51 anos, natural de Chaves, vem ao gás e abastecer o automóvel. “Vou poupar no gás 20 euros porque trago duas botijas. É muito dinheiro. No gasóleo ainda não fiz as contas, mas também vou poupar. Não se percebe esta diferença até porque a marca é a mesma”, lamenta. José Carlos, de 59 anos, veio de Boticas e aguarda na fila no posto de combustível para ser atendido. “Vou levar duas botijas de gás que é bem mais barato aqui e também vou atestar. Uma pessoa tem de ir onde é mais barato porque a vida não está para brincadeiras”, diz. “Onde for mais barato é onde a gente tem que ir, não é?”, diz por sua vez Maria Clara, 30 anos, que entra na conversa queixando-se dos preços praticados em Portugal. “Não dá para entender como aqui ganham bem mais do que nós e têm os combustíveis e o gás muito mais barato. O nosso Governo tem muito que aprender com o espanhol”, atira.