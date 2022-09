O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, defende “cautela”, depois do aumento histórico de juros do Banco Central Europeu (BCE) em 75 pontos base.

Mário Centeno, também membro do conselho do BCE, diz que as decisões devem ser previsíveis e os próximos passos devem ser “tão pequenos quanto possíveis”.

Citado pela Bloomberg, Centeno avisa que o pior cenário será “correr atrás dos dados”, com avanços e recuos.