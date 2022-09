Governo prepara medidas para atenuar efeitos da subida dos juros

As famílias que compraram casa com recurso a crédito bancário e que estão a ver subir drasticamente as prestações mensais podem vir a beneficiar de uma moratória semelhante à do período crítico da pandemia.

Esta solução é admitida pelo vice-presidente da bancada socialista Carlos Pereira, em declarações ao programa "Em Nome da Lei", da Renascença. O deputado adianta que Portugal está a defender a medida na União Europeia, mas falta a luz verde do Banco Central Europeu.

“A avaliação que se possa fazer tem que ser sempre articulada com as decisões do Banco Central Europeu”, refere o deputado, lembrando que durante a pandemia foi possível impor moratórias.

“Essas moratórias foram articuladas no quadro europeu e qualquer decisão desta natureza exige isso mesmo para garantirmos o equilíbrio no sistema financeiro. Isso é muito importante. Nós não temos a capacidade de pôr políticas domésticas tratar já desse assunto. Mas é um assunto que tem que ser tratado, tem que ser analisado e não está posto parte”, assegura.

A medida não fez parte do pacote de apoio às famílias, anunciado esta semana pelo Governo, porque precisa de aprovação de Bruxelas.

Medidas de apoio ao emprego

Rafael Campos Pereira, da Confederação da Indústria, e vice-presidente da Associação da Indústria Metalúrgica, diz que o Governo tem de aprovar com urgência um programa de apoio ao emprego, nas empresas mais afetadas pela subida dos preços do gás e da eletricidade.

“Relativamente a essas empresas, é fundamental que seja encontrada uma medida que salvaguarde e proteja os postos de trabalho dos trabalhadores, os mais qualificados, para que as empresas não percam os seus ativos mais relevantes, que são os seus profissionais, os seus recursos humanos qualificados e em cuja qualificação investiram. Poderemos chamar de ‘lay-off’ simplificado, ‘lay-off’ para formação, programas de formação”, defende.

Segundo o vice-presidente da Associação da Indústria Metalúrgica, “existem verbas, inclusivamente no próprio 2020, que podem fazer face a essas preocupações e, portanto, parece-me que isso seria também uma medida importantíssima”.

Descida de impostos

Além de um programa de manutenção do emprego para os sectores mais afetados, o dirigente da CIP reivindica também a descida de impostos.

Rafael Campos Pereira critica a lógica assistencialista do pacote destinado às famílias e diz que a aposta deveria ser fazer crescer a economia, reduzindo a carga fiscal. E adianta ter sinais de que o governo poderá mexer no IRC.

“Penso que já haverá alguns sinais de possibilidade de redução da taxa nominal do IRC. A concretizar-se será uma boa medida, mas apenas um primeiro passo. A eliminação ou a clarificação das tributações autónomas, com a sua imprevisibilidade, instabilidade e opacidade, são um fator de constrangimento ao investimento, também será uma boa medida, mas também a redução do IRS”, defende.

O deputado socialista Carlos Pereira admite que poderá haverá alterações fiscais no pacote que o Governo vai anunciar por estes dias para as empresas.

“As questões fiscais também não estão fora de hipótese, estão também a ser analisadas para juntar a todas as outras que já foram executadas”, adianta.

São declarações ao programa de informação Em Nome da Lei, emitido aos sábados, logo a seguir ao meio-dia. É ainda possível ouvir todo o programa nas habituais plataformas de podcast ou no agregador da Renascença, o Popcast.