Crise no setor têxtil em Portugal. Empresários pedem fixação do preço do gás natural

As subidas acentuadas dos preços das matérias primas e dos preços do gás natural, resultam em baixas margens de lucro. Os empresários do setor têxtil em Portugal põe em cima da mesa diferentes cenários pouco animadores: redução das horas de trabalho, "lay-off" simplificado e, caso as subidas continuem, a possibilidade de despedimentos ou encerramento.

Associação Têxtil de Portugal admite que a equação não dá conta certa quando o preço da energia já vai nos 300 dólares por kWh.

"Estamos a falar em aumentos na ordem dos 1500%", admite Mário Jorge Machado.

O presidente da Associação explica que o gás natural custava 20 dólares por kWh e neste momento já tem um preço de 300 dólares por kWh.

Bruxelas deverá apresentar esta semana medidas para combater a crise energética, mas Mário Jorge Machado acredita que existem três ações urgentes a ter em conta pelo Governo português.

"Temos pedido ao Governo para aumentar o apoio de 30 para 70% da diferença do preço do gás do ano passado para o preço deste ano e aumentar o máximo de apoio por empresa" e ainda "que este problema fosse resolvido a nível europeu e fixar-se o preço do gás natural para a indústria nos 80 dólares por kWh".