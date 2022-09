Presidente e ministros no Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados

O 7.º Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), entre 21 e 23 de setembro, na Altice Arena, em Lisboa, vai contar com a presença do Presidente da República e de vários membros do Governo.



Cerca de sete mil profissionais estão inscritos naquele que será o maior congresso da história da OCC.

Em debate vão estar temas como a sustentabilidade e o relato não financeiro, responsabilidade empresarial, empreendedorismo social, da economia sustentável às métricas, passando pelos índices contabilísticos e pelos desafios populacionais contemporâneos, adianta a OCC, em comunicado.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, marca presença no arranque do congresso, no dia 21, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerra os trabalhos no final da manhã do dia 23.

O congresso vai também contar com intervenções do ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva; da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho; e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Num programa com um amplo leque de temas, outros convidados confirmados são o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar; o administrador executivo da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021, Tiago Pitta e Cunha; o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis; ou o cantor Pedro Abrunhosa, no papel de motivador.

O 7.º Congresso terá ainda espaço para a apresentação, no dia 22, do CCCLix, um novo projeto formativo da Ordem dos Contabilistas Certificados e, no dia 23, do projeto de certificação de qualidade.