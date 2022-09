Economia estagnada em Portugal, PIB da Zona Euro cresce 0,8% no segundo trimestre

A economia da Zona Euro teve um crescimento homólogo, no segundo trimestre, de 4,1% e a da União Europeia (UE) acelerou 4,2%, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

Em Portugal, a economia estagnou, com o PIB a registar um aumento homólogo de 7,1% e uma variação trimestral nula.

Ainda de acordo com o serviço estatístico europeu, face ao primeiro trimestre, entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro avançou 0,8% na Zona Euro e 0,7% na média dos 27 Estados-membros.

Na comparação com o segundo trimestre de 2021, as maiores subidas do PIB foram registadas na Irlanda (10,8%), Malta (8,9%) e Eslovénia (8,3%), tendo a Estónia apresentado o menor avanço (0,3%), seguida da Alemanha e Eslováquia (1,7% cada).

Já na comparação em cadeia, os Países Baixos (2,6%), a Roménia (2,1%) e a Croácia (2,0%) apresentaram as maiores subidas do PIB, com as economias da Polónia (-2,1%), Estónia (-1,3%), Letónia (-1,0%) e Lituânia (-0,5%) a recuarem.

O Eurostat regista ainda que os volumes do PIB da zona euro (1,8%) e da UE (2,3%) ficaram, entre abril e junho, acima dos níveis registados no quarto trimestre de 2019, antes da pandemia da covid-19.

No que respeita ao indicador do emprego, que o Eurostat divulga também no boletim, este cresceu 2,7% na zona euro e 2,4% na UE face ao trimestre homólogo.

Na comparação com os primeiros três meses do ano, o emprego cresceu 0,4% em ambas as zonas.