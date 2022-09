Medina diz que pacote de medidas de apoio às famílias é "eficaz" e "prudente"

Esta terça-feira, o ministro das Finanças, Fernando Medina, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, realizam uma conferência de imprensa com o objetivo de explicar o pacote de medidas anunciado que visa a mitigação dos efeitos da inflação e do aumento dos custos energéticos, que ascende a 2,4 mil milhões de euros.

De acordo com Fernando Medina, este plano é "eficaz na resposta às famílias" e para a combater a inflação, que "abrange a maioria da população portuguesa".

"Eficaz porque enfrenta o fenómeno da inflação com a escala e com os desafios que ela coloca. Eficaz porque é o programa mais vasto do ponto de vista da abrangência que é conhecido que tenha sido realizado no nosso país”, disse na conferência de imprensa conjunta para detalhar o pacote de medidas.

O ministro das Finanças definiu o plano como "abrangente nas soluções", reiterando que toca em várias "áreas de preocupação" - combustíveis, habitação, transportes, energia, salientando que 1800 milhões deste programa "consistem em devolução de rendimentos".

Medina garantiu que o plano é permitirá construir respostas ao fenómeno da inflação no tempo, dando resposta aos "desafios se têm vindo a colocar", mas que se trata de um conjunto de medidas "oportuno no tempo e no modo" e "um programa que é prudente relativamente às finanças públicas do país", mantendo as metas do défice e da dívida pública.

O ministro começou por mencionar o apoio extraordinário de 125€ , esclarecendo que o apoio representa a "devolução de rendimentos a quem tem rendimentos brutos inferiores a 37.800€ por ano" e reiterando que a medida abrange vários portugueses, famílias com rendimentos e também os que beneficiam de prestações sociais.

Fernando Medina apelou à atualização dos dados na Autoridade Tributária (AT) e na Segurança Social, por forma a garantir que o IBAN dos respetivos titulares esteja atualizado, para que o pagamento seja realizado "da forma mais rápida possível" em outubro.

O ministro das Finanças acrescentou que a “abrangência muito forte às classes médias” é uma das marcas deste programa.



No que diz respeito ao pagamento extraordinário de 50€ por cada criança/jovem dependente até aos 24 anos, o ministro reiterou a informação avançada na segunda-feira de que não há limitação do escalão de rendimento.

Fernando Medina acrescenta que esta medida cumulativa com a anterior atingirá "cerca de 2,2 milhões de dependentes".



O ministro exemplificou ainda o impacto das medidas para várias famílias, como o caso de um casal com dois filhos, dentro do escalão de rendimentos visado, que receberá um apoio de 350 euros líquidos em outubro, enquanto uma família monoparental com dois filhos receberá 225 euros.

No caso do pagamento extraordinário aos pensionistas, o ministro recorda que visará "todos os pensionistas que estão sujeitos ao sistema regular de atualização de pensões, no valor de 50% de uma pensão mensal". Medina salvaguarda, porém, que caso se confirmem as estimativas, no próximo ano "a inflação não deverá ser tão alta como este ano", destacando ainda a importância do apoio imediato para "lidar com o aumento de preços".

Visando a limitação do aumento das rendas a um máximo de 2%, o governo evita o aumento previsto de 5,4, com compensação aos senhorios pela perda de rendimento, sobre a medida o ministro considera que se trata de uma "medida de solidariedade nacional" em relação à política de habitação. A medida irá vigorar entre janeiro e dezembro de 2023.



A manutenção dos preços dos passes mensais dos transportes é alargada "aos serviços da CP". Segundo o esclarecimento do ministro, o congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP durante 2023 terá um custo orçamental de 66 milhões de euros.

No que visa a redução do IVA da eletricidade referente à componente dos consumos, a medida abrange os primeiros 100 kWh por mês, Medina realça que tal corresponde a uma parcela muito significativa dos consumidores, cerca de 85%, e complementa o que tem sido feito pelo Governo para reduzir a tributação na área da eletricidade.



O IVA será reduzido de 13 para 6% para consumos até 100 KWh por mês, no caso de famílias numerosas será até 150 KWh/mês.



Quanto à transição para o mercado regulado do gás, Fernando Medina refere que permite proteger consumidores de “aumentos muito significativos”,



“Trata-se de uma mudança significativa não só em relação aos custos atuais, mas sobretudo face àquilo que aconteceria no caso de todos os consumidores continuarem no regime livre, em que estariam sujeitos então a aumentos muitos significativos”.



O ministro das Finanças destacou ainda a redução de cerca de 30 cêntimos por litro nos combustíveis, que se traduzirá numa poupança de cerca de 15 euros para um consumo de 50 litros por mês.