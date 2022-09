Eletricidade. Mexida no IVA significa redução de 1 euro para a maioria dos consumidores

Pedro Silva fala, por isso, em falta de coerência do Governo, porque com esta medida está a excluir consumidores que tenham optado, por exemplo, por ter carros elétricos.

A redução do IVA na eletricidade não abrange todas as parcelas da fatura da luz. Só pode beneficiar quem tenha potência contratada até 6,9 KVA (kilovoltampere).

A Deco avisa, ainda, que os consumidores têm de estar preparados até para um aumento do valor da fatura, por causa do chamado mecanismo ibérico de ajuste dos custos de produção da eletricidade, que começa a ser pago aquando da renovação do contrato.

“À medida que eles são renovados este mecanismo ibérico vai-se aplicar a cada vez mais faturas. Tendo em conta a média do valor do ajuste, que é cerca de 15 cêntimos em agosto, que depois vai ser refletido ao consumidor, o que nós temos aqui para um consumo de 100 quilowatts, aquele que está abrangido pela redução agora anunciada, este valor vai ser de cerca de 3,5 euros. Ou seja, há um aumento por via deste mecanismo de IVA de 3,5 euros a favor do Estado”.

Já no que toca ao mercado do gás, Pedro Silva, da Deco/Proteste, aplaude a possibilidade das famílias poderem regressar ao mercado regulado do gás.

Apesar dos aumentos anunciados para o próximo mês, este especialista diz que a fatura não vai ter o mesmo peso que vai assumir no mercado livre.