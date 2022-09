Crédito à habitação. Economista defende que apoio direto às famílias seria "exequível"

A economista Sandra Maximiano defende que um apoio direto às famílias com crédito à habitação, em forma de um subsídio, seria uma proposta "exequível".

À Renascença, a especialista recorda que isso já foi posto em cima da mesa durante a última crise e que é a medida "mais fácil" de tomar.

"Seria um valor fixo, mas não a todos. Há coisas que têm que ser analisadas. Será que faz sentido um apoio às famílias que têm taxa de juro fixa? Outra será o nível de rendimento. Não será uma medida que apoiará, de uma forma generalizada, todos os que têm um empréstimo bancário, mas sobretudo famílias com rendimentos mais baixos", explica.

Sandra Maximiano também aponta o regresso às moratórias como um caminho alternativo, contudo considera "que não vai ser seguido" pelo Governo.

"Por outro lado, há outra possibilidade, mas seria mais complicada, que seria um controlo ás taxa de juro para determinados empréstimos bancários, com um controlo dos spreads bancários, às semelhança do que foi feito agora com os senhorios", refere.

No entanto, a economista indica que já essa hipótese é mais complicada no imediato, "porque implica subsidiar os bancos".

O ministro das Finanças afastou esta terça-feira a necessidade de um Orçamento Retificativo devido ao pacote de apoios as famílias para responder à inflação, sublinhando que os instrumentos legais permitem aprovar as medidas. .



Quando questionado sobre se antecipava a necessidade de um novo programa adicional, Fernando Medina disse que o seu "desejo" era "não ter de apresentar nenhum programa adicional", porque significaria uma inflação mais baixa, mas sublinhou que a função do Governo "não é trabalhar com base na esperança", mas sim "procurar sempre a estratégia que [...] permita ter a melhor capacidade de ajustamento".