Os números da inflação em sete gráficos

As faturas da eletricidade e do gás foram também das despesas que mais deram dores de cabeça às famílias portuguesas. Ao longo do ano, a conta da luz média quase atngiu os 70 euros para clientes da Galp, segundo dados da DECO Proteste.

Durantes os meses que se seguiram ao início da guerra na Ucrânia, o mercado regulado e também a Goldenergy conseguiram manter o preço médio das faturas da eletricidade, rondando os 35 euros mensais.

No setor do gás, o mercado regulado manteve o mesmo comportamento, apresentando faturas próximas dos 25 euros. Já nos concorrentes do mercado liberalizado, os aumentos foram praticamente inevitáveis, com a Galp a mais do que dobrar o preço médio do gás, de 30 para 63 euros.

A Iberdrola regista os valores mais elevados, ultrapassando os 75 euros de fatura mensal.