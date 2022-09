Inflação. DECO pede apoios sem burocracia “para serem efetivamente usados pelas famílias”

As razões variam entre o desconhecimento, ou alguma burocracia no acesso aos mesmos.

Um dos exemplos que ilustra esta situação é o programa “bilha solidária” que de abril a junho deste ano permitia a poupança de 10 euros por mês na bilha do gás, aos beneficiários de tarifa social de energia elétrica e de prestações sociais mínimas.

Foram alocados quatro milhões de euros, mas pouco mais de 255 mil euros chegaram aos consumidores. Segundo o DN, nos três meses que o programa vigorou, o apoio chegou, em média, a apenas oito mil famílias.

Para acederem a este apoio, os consumidores tinham de dirigir-se a um balcão dos CTT e apresentar uma fatura/recibo que comprovasse a aquisição da botija de gás, com data posterior a 1 de abril de 2022, assim como o cartão de cidadão, bilhete de identidade, cartão de residente ou passaporte do titular do contrato de eletricidade beneficiário de TSEE ou documento comprovativo do recebimento de uma das prestações sociais mínimas.