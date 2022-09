Combustíveis. Gasóleo e gasolina descem de preço esta segunda-feira

Atestar o depósito esta segunda-feira vai ficar mais barato.

O preço do litro do gasóleo deverá descer 6,5 cêntimos, já o preço da gasolina recua sete cêntimos.

De acordo com os valores médios praticados nas bombas na semana passada, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os consumidores deverão passar a pagar 1,827 euros por litro de gasóleo simples – uma redução de 6,5 cêntimos – e 1,71 euros por litro de gasolina simples 95 — menos sete cêntimos.

As alterações devem refletir a cotação do Brent (valor de referência do petróleo), negociado abaixo dos 93 dólares o barril.

Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

O Governo decidiu prolongar as medidas para mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis, onde se incluem os descontos aplicados no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) dos combustíveis, a suspensão da atualização da taxa de carbono e também os descontos para o gasóleo agrícola.

Aplica-se, assim, em setembro o desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%. Segundo as contas do Ministério das Finanças, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina.