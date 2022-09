Aumento das pensões e bónus de meia reforma mensal para pensionistas

Uma das medidas anunciadas por António Costa em conferência de imprensa, após Conselho de Ministros, foi o pagamento de um suplemento extraordinário para todos os pensionistas, equivalente a meia pensão mensal (50% do valor que recebem por mês), paga de uma só vez em outubro.

Pagamentos serão feitos diretamente. Um casal com (...)

A segunda é o aumento das pensões: 4,3% para pensões até 886 euros; 4,7% para pensões entre 886 e 2.659 euros; e 3,53% para as restantes que estejam sujeitas a atualização.

O primeiro-ministro defendeu que os pensionistas não serão prejudicados em 2023 com a suspensão da fórmula legal para calcular o aumento das pensões no próximo ano, em consequência do apoio extraordinário.

Interrogado se os pensionistas ficam prejudicados com a suspensão da fórmula legal de cálculo para o aumento das pensões, o líder do executivo negou.



Segundo o primeiro-ministro, "de acordo com a fórmula legal, os aumentos das pensões seriam de 7,1% e 8%".



"Com o suplemento extraordinário pago já em outubro e com os aumentos agora propostos à Assembleia da República, que serão aplicados a partir de 01 de janeiro de 2023, tal garante que todos os pensionistas terão ao longo de 2023 o rendimento que teriam se fosse aplicada a fórmula de modo estrito", justificou.



De acordo com a estimativa de António Costa, no próximo ano, os pensionistas terão um aumento de rendimento entre 7,1% e 8%, "tal como resulta da formula da lei".



"Nenhum pensionista perderá rendimento em função desta medida", alegou.