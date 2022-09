Apoios às famílias. Marcelo receita “intervenção de choque” e medidas ajustadas mês a mês

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende uma “intervenção de choque” para apoiar as famílias e empresas, mas adverte que as medidas devem ser ajustadas à "evolução da economia e da inflação".

O Governo anuncia na segunda-feira um pacote de emergência, numa altura em que a inflação está em máximos de 30 anos, e o Presidente alerta que é preciso apoiar os portugueses em tempo de escalada de preços com medidas que possam ser revistas mês a mês.

“Há que ter uma intervenção de choque para compensar a situação vivida nos últimos meses e neste momento. Por outro lado, há que acompanhar a inflação”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas na Feira do Livro de Lisboa.

"Há quem pense que a inflação pode descer a partir de outubro/novembro. As medidas hão de ser tomadas com esse efeito de choque imediato, mas tendo presente que se a inflação descer a pique a partir do final do ano têm que ser reajustadas”, declarou o chefe de Estado.