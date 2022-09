Ryanair quer abrir centro de treino na Península Ibérica. Porto é opção em cima da mesa

"Estamos interessados em abrir um centro de treinos na Ibéria. [...] Seria muito bom para nós ter um centro de treinos [na Península Ibérica], mas estamos a falar no Porto, não em Lisboa", disse o líder da companhia aérea irlandesa, num encontro com jornalistas, nas instalações da Ryanair em Dublin.

Questionado sobre se a abertura de um centro de treinos em Portugal seria uma forma de pressionar a TAP e o Governo a libertar faixas horárias nos aeroportos ('slots'), Michael O'Leary rejeitou a ideia.

"Não faria qualquer diferença para o Governo português ou para a TAP. O Governo português está a perceber que no futuro próximo será forçado a vender a TAP, talvez à Iberia", disse o responsável da transportadora irlandesa, que tem criticado reiteradamente a ajuda estatal à companhia aérea portuguesa.

Relativamente aos 18 slots de que a TAP teve de abdicar no aeroporto de Lisboa - uma obrigação imposta pela Comissão Europeia, no âmbito do plano de reestruturação que está em curso - e que passaram para a easyJet, concorrente de baixo custo da Ryanair, O'Leary disse que "a TAP não se importa de competir com a easyJet porque ambas cobram tarifas altas".

"Não vamos crescer em Lisboa nos próximos dois anos, porque não há slots", acrescentou.