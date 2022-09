​Preço dos combustíveis em queda na próxima semana

O preço dos combustíveis vai estar mais baixo na próxima segunda-feira. O litro de gasóleo deve recuar 6,5 cêntimos e o da gasolina sete, de acordo com os números avançados pelo jornal Eco que cita fontes do setor.



Assim, entre 5 a 11 de setembro, os consumidores deverão contar pagar cerca de 1,827 euros por litro de gasóleo simples e 1,71 euros por litro de gasolina simples 95, de acordo com os valores médios praticados nas bombas na semana passada, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Esta semana, o Governo anunciou o prolongamento das medidas de para mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis, entre elas, os descontos aplicados no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) dos combustíveis, a suspensão da atualização da taxa de carbono e também os descontos para o gasóleo agrícola.

O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% entrou em vigor em maio e vai manter-se durante o mês setembro. Segundo as contas do Ministério das Finanças, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina.