“Há um mito de que Sines pode abastecer a Europa toda"

O primeiro-ministro, António Costa, que se encontra de visita a Moçambique, apontou hoje o país como uma alternativa desejável de fornecimento de gás à Europa e quer que porto de Sines possa ser a porta de entrada para a Europa, e acredita que Moçambique é um desses mercados.

Em declarações, à Renascença, Ângelo Correia, ligado ao processo da introdução de gás natural no nosso país, especialista na área e em relações entre Europa e África, considera que Moçambique pode ser visto como alternativa a curto e médio prazo, mas, quanto a Sines, defende que há mais portos e mais bem equipados.

“É uma alternativa momentânea, em escala reduzida e pode ser uma boa alternativa a médio prazo – num prazo de cinco a sete anos. A bacia do rio Rovuma, que faz fronteira entre a Tanzânia e Moçambique, é uma zona onde foi descoberta uma das maiores jazidas do mundo, onde existem já três concessões distribuídas. A primeira, à Eni que tem como base a vila de Palma, duas que são à Total francesa, onde está no consórcio a Galp, e está outra com a Exxon americana. Simplesmente, as duas zonas que, penso que são maiores, a da Exxon e da Total vão demorar, pelo menos, cinco a sete anos”, explica Ângelo Correia.