​Finanças virtuais. Irmã de Zuckerberg defende “regulação para além da que já existe”

A irmã do criador do Facebook considera que “tem de haver alguma regulação” nas finanças virtuais. A ideia foi defendida esta sexta-feira por Randi Zuckerberg, antiga porta-voz da rede social Facebook e atual presidente executiva da Zuckerberg Media.



Randi atualmente está envolvida com a WEB 3, que promete ser o próximo passo no mundo virtual. Nas Conferências do Estoril, a irmã de Mark Zuckerberg defende a descentralização do virtual, mas com regras.

“Tem de haver alguma regulação, além da que existe hoje, e sei que já há trabalho nesse sentido”, disse.

Randi considerou que “as instituições financeiras tradicionais estão a falhar para com milhões de pessoas”, o que dá espaço para “descentralizar as finanças”.

“Agora, sempre que avançarmos com novas ferramentas surgem bons e maus atores. Não digo que todos os que usam a Web 3 e criptomoedas o façam com boas intenções, por isso é necessária alguma regulação”, reforçou.

Sobre o metaverso, admite que “ninguém sabe realmente o que é”, mas acrescenta que continua a evoluir e que já permite simular o toque e vibrações e que está cada vez mais próximo de permitir sentir a ligação a outras pessoas.

Randi Zuckerberg é uma das cerca de 70 personalidades que discursam este ano nas Conferências do Estoril, que estão a decorrer na NOVA SBE, em Carcavelos.