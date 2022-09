Governo aguarda reunião da UE para avançar com apoios a empresas

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou esta quinta-feira que o Governo vai aprovar no Conselho de Ministros extraordinário da próxima semana medidas de apoio ao rendimento das famílias por forma a mitigar o impacto da escalada da inflação. Contudo, os apoios para as empresas só deverão ser anunciados depois da reunião dos ministros da Energia da União Europeia (UE), marcada para 9 de setembro.



António Costa respondia às perguntas dos jornalistas na Cimeira Luso-Moçambicana, em Maputo, que questionaram sobre as declarações do Presidente da República que, esta manhã, que defendeu defendeu que as medidas de apoio às famílias e empresas para fazer face à inflação deveriam ser concertadas a nível europeu, e sobre a possibilidade de uma redução do IVA, como foi anunciado em Espanha.

Sobre medidas de apoio para as empresas, o primeiro-ministro referiu que "está marcado um Conselho de Ministros da Energia da União Europeia para o próximo dia 9, onde esperamos que finalmente a UE aprove um conjunto de medidas como aquelas que temos vindo a defender desde o inicio desta crise, designadamente a reforma do mercado da eletricidade. Como sabe foi possível obter uma decisão excecional para Portugal e para Espanha que nos tem permitido não contaminar o aumento do preço da eletricidade pelo aumento do preço do gás, chamado o mecanismo ibérico, mas precisamos de uma reforma estrutural".

"É com grande agrado que tenho ouvido, nas últimas semanas, a presidente da Comissão dizer que reconhece a necessidade de realizar uma reforma estrutural. E é por isso que só depois deste Conselho de Ministros da UE é que faz sentido definir um novo pacote dirigido especificamente para as empresas, porque faz sentido defini-lo tendo em conta aquilo que será a decisão, espero que no bom sentido, dessa reunião", acrescentou.