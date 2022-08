INE. Economia cresce e desemprego desce

O Produto Interno Bruto (PIB) português registou um crescimento de 7,1% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2021 e uma variação nula relativamente ao primeiro trimestre, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os números reveem em alta estimativa rápida divulgada a 29 de julho pelo INE e que apontava para um crescimento do PIB no segundo trimestre para 6,9% em termos homólogos e para uma contração em cadeia de 0,2%.

Segundo o INE, estas estimativas preliminares para o segundo trimestre de 2022 refletem, na comparação homóloga, "em parte um efeito de base, dado que no primeiro trimestre de 2021 estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica".

A taxa de desemprego terá sido de 5,9% em julho, 0,1 pontos percentuais abaixo de junho e inferior aos 6,6% de julho de 2021.

De acordo com as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do INE, em julho “a taxa de desemprego situou-se em 5,9%, valor inferior ao do mês precedente em 0,1 pontos percentuais e ao de julho do ano anterior em 0,7 pontos percentuais, tendo permanecido inalterada em relação a três meses antes”.

Estas estatísticas reviram ainda em baixa a taxa de desemprego de junho, passando do valor provisório de 6,1% para 6,0%, “valor igual ao do mês anterior, superior em 0,2 pontos percentuais relativamente ao de três meses antes e inferior em 0,8 pontos percentuais ao de um ano antes”.