Gazprom volta a interromper fluxos de gás para a Europa

Analistas antecipam novos aumentos do preço do gás, porque a Europa fica, a partir de hoje, privada do gás russo. A empresa estatal Gazprom volta a encerrar o gasoduto Nord Stream por um período de três dias.

Este corte é justificado com a necessidade de fazer trabalhos complexos de manutenção no gasoduto. “Após a manutenção estar completa e caso não haja nenhum problema técnico, o transporte de gás vai retomar o nível de 33 milhões de metros cúbicos por dia”, esclarece o comunicado.

Devido a esta paragem forçada, a Europa deixa de receber 100 milhões de metros cúbicos de gás natural.



As tensões geopolíticas devido à guerra da Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu, já que a UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros.

Em Portugal, o gás russo representou, em 2021, menos de 10% do total importado.