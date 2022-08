Combustíveis. Governo mantém descontos no ISP

O Governo vai manter em setembro os descontos no Impostos Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), anunciou esta quarta-feira o Ministério das Finanças.

"O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13% vai manter-se em setembro", avança em comunicado o gabinete do ministro Fernando Medina.

A atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa por mais um mês, adianta o Ministério das Finanças.

"Considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina", indica a tutela.

Descontos para o gasóleo agrícola

O Governo também decidiu manter o desconto para o gasóleo que é utilizado em atividades agrícolas.

A medida vai continuar em vigor durante o próximo mês de setembro.

"O desconto do ISP aplicável ao gasóleo colorido e marcado, com aplicações no setor primário (agricultura, aquicultura e pescas), manter-se-á inalterado em 6 cêntimos por litro no mês de setembro", refere o Ministério das Finanças.

Os preços dos combustíveis voltaram a subir na segunda-feira, com o gasóleo a subir cerca de 10 cêntimos por litro.



Já a gasolina sofreu um aumento de preço mais ligeiro, de cerca de 5 cêntimos por litro.

Na terça-feira, 30 de agosto, o preço médio da gasolina simples 95 era de 1,781 euros/litro e do gasóleo simples 1,885 euros/litro, de acordo com informações da Direção-Geral de Energia e Geologia.