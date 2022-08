Galp aumenta gás em oito euros a partir de outubro

A fatura de gás dos clientes da Galp vai aumentar cerca de oito euros a partir de outubro, anunciou esta terça-feira a empresa.

"Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp irá proceder a uma atualização do preço final de gás natural no dia 1 de outubro", avança a Galp em comunicado enviado à Renascença.

"O novo preço reflete o aumento do respetivo custo de aquisição em linha com a evolução do preço deste produto no mercado internacional. O aumento em causa rondará os €8 para o escalão mais representativo de clientes da Galp", sublinha a empresa.





