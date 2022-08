Greve dos trabalhadores da Portway cancela 82 voos em Lisboa e 12 no Porto

Em declarações à Lusa no terceiro e último dia da paralisação de três dias dos trabalhadores da Portway, Pedro Figueiredo, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), referiu que a adesão à greve se manteve hoje em cerca de 90% nos aeroportos de Lisboa e do Porto.



No Funchal a adesão à greve registou hoje um "ligeiro aumento" e o mesmo sucedeu em Faro, segundo o dirigente sindical do SINTAC para a Portway, que precisou que nestes dois aeroportos não houve nem estão previstos cancelamentos de voos, havendo sobretudo a registar atrasos.

Sem falar em percentagens, referiu que, no caso de Faro, "se ontem [sábado] em cada 10 trabalhadores elegíveis, oito estavam a trabalhar, hoje estão seis".

Pedro Figueiredo precisou ainda que os dados de adesão reportados pelo sindicato têm em conta os trabalhadores "elegíveis", ou seja, descontando "o mais de um terço" que ficou abrangido pelo despacho ministerial que definiu os serviços mínimos e aqueles que trabalham para a empresa através de empresas de trabalho temporário.

Segundo o mesmo responsável, ao longo do dia de hoje, Lisboa registará um total de 82 voos cancelados. No Porto, as informações reunidas pelo sindicato, adiantou, dão conta de "12 voos cancelados e de uma divergência [para outro aeroporto]" até ao meio da manhã. .