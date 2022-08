ASAE trava grupo de programação de jogo ilícito em Ponte de Lima

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje que desmantelou um grupo que se dedicava à programação de jogo ilícito, realizando uma apreensão superior a 163 mil euros.

Através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), no âmbito de um inquérito onde se investigam os "crimes de apostas desportivas à cota de base territorial e distribuição ilícita de jogos de fortuna e azar", a ASAE deu cumprimento a 13 mandados de busca a armazéns e viaturas, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, adianta uma nota de imprensa.

Num armazém, os inspetores encontraram todos os dispositivos e equipamentos eletrónicos utilizados no alegado crime.

Seria neste local que os suspeitos preparavam os equipamentos, através da respetiva programação e instalação de "software", para posterior distribuição ilícita por vários estabelecimentos da zona norte, onde eram disponibilizados ao público, refere o mesmo comunicado.

Segundo a ASAE, foram apreendidos 131 equipamentos utilizados para a prática ilícita, entre os quais "nove telemóveis, 15 discos rígidos, dois CPU, 53 "tablets", duas "pens", 31 máquinas de jogo com "tablet" incorporado, oito computadores portáteis, dois quiosques de internet, cinco roletas eletrónicas, uma máquina de contar moedas, diversos periféricos e a quantia de 24.739,06 euros em numerário, por suspeita de ser produto da atividade ilícita". .

Entre equipamentos e numerário, a ASAE revela que a apreensão é de a 163.979,06 euros.

Três suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência. .

As diligências contaram com a colaboração pericial do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). .

"A ASAE continuará a desenvolver ações de combate e repressão, em todo o território nacional, ao flagelo do jogo ilícito e aos seus crimes conexos, combatendo e tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes", sublinha aquele órgão criminal.