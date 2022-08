Rating de Portugal sobe para A (baixo)

O rating da dívida soberana de Portugal melhorou para A (baixo), anunciou esta sexta-feira a agência de notação DBRS.

Portugal encontrava-se classificado como BBB (alto) e sobe para o patamar mais baixo do escalão superior do rating.

De acordo com a DBRS, a perspetiva do rating português passa de "positiva" para "estável".

"As subidas de rating refletem a avaliação da DBRS Morningstar de que as vulnerabilidades de crédito a Portugal associadas a choques externos estão a diminuir e as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar", refere a agência canadiana.



A DBRS considera que a onda de crises, nomeadamente a pandemia e a guerra na Ucrânia, “não parecem ter infligido danos a longo prazo na economia portuguesa”.



“Após a severa contração económica de 8,4% em 2020, a recuperação foi forte. O PIB cresceu 4,9% no ano passado e a Comissão Europeia prevê que a economia [portuguesa] cresça até 6,5% este ano”, argumenta a DBRS.



A crise de preços "exacerbada pela invasão russa da Ucrânia deverá provocar uma estagnação do crescimento durante o segundo semestre do ano", adverte.

Apesar da estabilidade, a DBRS identifica como vulnerabilidades a “elevada dívida pública e o relativamente baixo potencial de crescimento económico”.



"Essas questões podem tornar-se mais difíceis de gerir se as consequências adversas das crises forem duradouras", sublinha.



A DBRS é uma das agências de notação financeira que avalia o rating dos países, juntamente com a Fitch e a Standard & Poor's.