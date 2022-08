Autarca do Seixal acusa Governo de "matar a banca pública" com fecho de balcões da CGD

“Estão a matar a banca pública, não servindo a economia local nem as populações. O Governo está a liquidar os serviços públicos, já o fez com os CTT e está a fazer na banca e na saúde”, disse.

Joaquim Santos, eleito pela CDU, falava à agência Lusa durante uma concentração junto ao balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Corroios em protesto contra a intenção da empresa de encerrar o único balcão desta freguesia do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal.

Esta questão, adiantou, será também apresentada na Associação Nacional de Municípios Portugueses, lembrando que, quando se registaram encerramentos na empresa CTT, houve um movimento de vários autarcas o que possibilitou reverter alguns dos casos.

Em 12 de agosto, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) anunciou que a administração pretende “encerrar mais 23 agências em Portugal continental” durante este mês.

“O STEC teve conhecimento de que a administração da CGD, após o recente anúncio do vultuoso lucro de 486 milhões [de euros], no primeiro semestre de 2022, decidiu cortar ainda mais nos custos e encerrar mais 23 balcões, no decorrer do corrente mês de agosto, com maior incidência nas regiões de Lisboa e Porto”, referiu, em comunicado.

O STEC sublinhou que desde 2012 já houve o “decréscimo” de 3.300 trabalhadores e o encerramento de “mais de 300 agências” da Caixa em Portugal.