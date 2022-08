Presidente da CIP admite recessão e pede formação em vez de "lay-off" simplificado

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) assume que haverá recessão e pede resposta célere de uma Europa de decisões lentas. Internamente, pede soluções imediatas.

Em entrevista ao "Jornal de Negócios", António Saraiva alerta que, com o "cocktail" da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia, que "adultera todas as lógicas", mais a "capacidade decisória muito lenta" da União Europeia (UE), os países europeus estão à mercê dos rigores do inverno.

"Caminhamos de facto para uma recessão. A Alemanha está com graves problemas, Itália está com graves problemas, França é um barril de pólvora porque a questão social é incomportável. De facto, a UE está doente nas suas economias", adverte.

A nível nacional, as empresas "fazem todos os esforços" para manter os recursos humanos, mas a capacidade de suportar os custos do volume da massa salarial "está a atingir limites nalguns casos insuportáveis".