Banco de Fomento apoiou 1.600 empresas com mais de 600 milhões desde o início do ano

O Banco Português de Fomento (BPF) apoiou 1.600 empresas portuguesas com um total de 600,7 milhões de euros no primeiro semestre do ano, através de financiamento garantido e de coinvestimento, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo as contas apresentadas hoje pela instituição, entre janeiro e junho o banco assegurou 556 milhões em financiamento garantido e coinvestiu mais 44,7 milhões, verbas que deram emprego a 57 mil pessoas.



Nem tudo são capitais públicos. Foram acionadas “linhas com garantia pública”, com cerca de “379 milhões de euros em garantias emitidas".

Foram "os efeitos multiplicadores deste produto”, que possibilitaram afetar fundos públicos para apoiar o acesso ao financiamento de 556 milhões de euros a aproximadamente 1.600 empresas portuguesas, “que asseguram emprego a cerca de 57.400 trabalhadores".

No final de junho, os 15 instrumentos de garantia ativos refletiam-se numa "carteira de garantias em vigor de aproximadamente 9 mil milhões de euros".

Ainda segundo o comunicado do Banco de Fomento, no final de junho estavam 16 programas de investimento ativos, havia 39 operações de capitalização aprovadas, em 37 empresas, num investimento total de 67,7 milhões de euros, dos quais 44,7 milhões de euros foram alocados pelo BPF. Este investimento deverá traduzir-se na “criação ou manutenção de mais de 1.000 postos de trabalho".

A entidade que apoia a implementação do PRR diz ainda que “apoiou, desde o início da sua atividade, 46 empresas, através de 49 operações de financiamento que, na sua totalidade, ascenderam a cerca de 74,9 milhões de euros de financiamento aprovado, contribuindo para a criação e manutenção de, pelo menos, 860 postos de trabalho".

Em operacionalização estão dois novos instrumentos, “com uma dotação de 350 milhões de euros, e que se espera possam vir a ter um impacto na economia de cerca de 700 milhões de euros. Estes dois novos Programas visam o financiamento de projetos relacionados com a economia social ou de pequenos negócios", acrescenta o BPF.