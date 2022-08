Depois da EDP, Galp também vai aumentar fatura do gás em outubro

Para os cerca de 433.300 (dois terços) dos 650.000 clientes residenciais, que representam os consumos mais baixos, a subida do preço do gás terá um impacto médio de 18 euros mensais, antes de taxas e impostos, ou seja, o aumento rondará os 22 euros.

Depois de a EDP anunciar que vai aumentar a fatura do gás natural das famílias, em outubro, a Galp avança que também vai subir as tarifas.

A EDP Comercial justificou a decisão com a escalada de preços do gás nos mercados internacionais, nos últimos meses, uma situação que foi agravada pela guerra na Ucrânia e as restrições ao abastecimento de gás russo, o que fez também aumentar o preço em outros mercados, como, por exemplo, no gás proveniente da Argélia.

Depois do anúncio da EDP, foi a vez da Galp revelar que também vai aumentar preços do gás em outubro num valor "a indicar brevemente".

Fonte oficial da Galp justifica o aumento da fatura do gás com a "volatilidade" e aumento do custo.

"Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp confirma que irá proceder a um aumento dos preços do gás em outubro, num valor a indicar brevemente", disse fonte oficial da Galp.