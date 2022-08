Porto de Sines recebeu terceiro navio com gás russo desde início da guerra

O Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Porto de Sines, Setúbal, recebeu esta terça-feira o terceiro navio com gás russo, desde o início da guerra na Ucrânia, que descarregaram um total de 494.720 metros cúbicos de GNL.

Questionada pela agência Lusa, a REN - Redes Energéticas Nacionais, concessionária do Terminal de GNL do Porto de Sines, explicou que, desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, atracaram três navios com gás proveniente do Porto de Sabetta, na Rússia.

O terceiro navio, de nome Yakov Gakkel, com bandeira das Bahamas, chegou esta terça-feira, às 05h56, ao Porto de Sines e recebeu "piloto a bordo pelas 06h45", precisou a empresa, numa resposta enviada à Lusa por correio eletrónico.

Segundo a página de Internet da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), consultado pela Lusa, o navio atracou depois às 08h30 e tem previsão de saída para as 7h00 de quarta-feira.

Durante a operação do navio Yakov Gakkel, cujo porto de registo é Nassau, vão ser descarregados "168 metros cúbicos (m3) de GNL", adiantou a REN.

De acordo com a REN, o terminal, a única infraestrutura disponível em Portugal para receber e armazenar GNL, recebeu, em março deste ano, o navio 'Vladimir Vize' e, dois meses depois, em maio, o navio 'Georgiy Ushakov'.