Continua a “saga dos prejuízos da TAP” apesar de estar próxima do melhor ano de transporte aéreo

A TAP reduziu o valor do prejuízo no 1.º semestre para 202 milhões de euros, menos metade do que teve no mesmo período do ano passado. Mas para o economista João Duque este é um resultado aquém das expetativas, porque este semestre já foi um dos melhores de sempre para a transportadora aérea.

“O que mais preocupa é que este volume de prejuízos já está em cima de valores de tráfego muito próximos daquilo que era o valor da pré-pandemia”, começa por analisar o especialista, lembrando que se está chegar ao ponto do melhor ano de transporte aéreo, mas “ainda arriscamos a ter uma transportadora que não consegue dar resultados positivos, mesmo com um plano de restruturação”.

Já no segundo trimestre, a companhia aérea registou uma redução de 37,2% nos prejuízos, para um resultado negativo de 80,4 milhões de euros, face aos 128,1 milhões obtidos em igual período do ano anterior.

Não se conseguem os lucros apesar de a administração da empresa apontar para uma recuperação.

“Continuamos na saga dos prejuízos da TAP. Como acionistas, todos os portugueses estão ansiosos pelo dia em que passe a dar lucro depois desta restruturação”, sublinha.

Na sua opinião, os prejuízos estão a ser cada vez menores, mas mesmo assim “ainda são muito elevados face às expetativas dos portugueses”.

O economista aguarda com ainda maior expetativa os resultados no próximo semestre.