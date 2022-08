Cebola, pera rocha ou amêndoa com quebras de 50%

No São Bartolomeu, acrescentou, a cebola é rainha, com dezenas de vendedores de Penafiel e de concelhos vizinhos presentes, estimando-se que na última edição tenham sido vendidas 300 toneladas.

As dificuldades vão sentir-se, admitiu, na Feira de São Bartolomeu, que se realiza de quarta-feira a sábado, em Penafiel, na zona do Sameiro, integrada na Feira Agrícola – Agrival – que decorre até domingo naquela cidade.

Segundo Joaquim Ferreira, o preço atual por quilograma da cebola vermelha, típica da região e a mais apreciada pela gastronomia local, é de dois euros, o dobro do valor do ano passado.

A produção de cebola na região do Tâmega e Sousa regista este ano uma quebra de 50% face a 2021, devido às temperaturas elevadas que se têm feito sentir, diz o responsável da Confraria do Presunto e da Cebola, sediada em Penafiel.

Também a qualidade geral da cebola deste ano diminuiu, como se comprova no calibre mais pequeno da cebola.

Apesar disso, José Ferreira promete que não faltarão cebolas brancas e vermelhas de boa qualidade, embora mais caras, sobretudo dos produtores que lidaram melhor com as temperaturas elevadas e a pouca humidade dos solos.

Pera Rocha do Oeste com quebras de 50%

A produção de pera rocha deste ano, cuja colheita começou há uma semana, deverá ter uma quebra de 50% devido à seca e às elevadas temperaturas registadas em julho, estima a associação do setor.

“Já tínhamos previsto uma quebra de aproximadamente 30% em relação à campanha anterior, o que já não era muito benéfico, mas aceitável em ano de contrassafra, mas a quebra vai aumentar e nós estimamos que ande a rondar os 50% em relação ao ano anterior devido às condições climatéricas”, afirmou à agência Lusa Domingos dos Santos, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Pera Rocha (ANP), que representa o setor.

Segundo o dirigente, a situação de seca extrema no país associada às elevadas temperaturas registadas em julho, fez com que não haja disponibilidade de água no solo e nas poucas reservas de água existentes na região Oeste para regar, refletindo-se na produção da pera rocha.

“Temos peras com teores de açúcar elevadíssimos, ou seja, com grande qualidade organoléptica, mas, mais pequenas, pesam menos, o que há uma quebra”, explicou Domingos dos Santos.

A ANP estimou que possam existir prejuízos no setor no final do ano. “O mercado vai ter de compensar uma parte desta quebra de produção”, com aumento no preço da venda da fruta aos consumidores, “mas nunca vai compensar na totalidade e vai ser sempre dramático para os produtores tendo em conta o aumento de custos de produção que temos tido nos últimos meses no campo e nas próprias centrais fruteiras e vai ser muito difícil refletir isto no consumidor final”, concretizou.