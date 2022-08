Centros comerciais contra redução de horário. Ambientalistas a favor

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) admite discutir a redução do horário , “sem preconceitos”, mas de forma limitada.

“Numa altura em que estamos sempre com aquele discurso de conciliar a vida profissional, com a vida familiar devemos por isto em cima da mesa”, conclui Moita de Deus.

Propostas que “mexem com a climatização, com a iluminação, e com os próprios meios mecânicos dos centros comerciais”, por isso, “estamos bastante confiantes” quanto “a conseguirmos cortes substanciais”, afirma, para acrescentar que as poupanças podem atingir “entre 7% e 9%, segundo os nossos cálculos, mas pode ir até um pouco mais”.

No entanto, citado pelo "Jornal de Negócios", o presidente da Confederação, João Vieira Lopes, defende o encerramento antecipado das lojas em uma hora, nos dois dias da semana com menos vendas, o domingo e a quinta-feira.

À Renascença, Susana Fonseca, da associação ambientalista Zero, defende que se discuta o encerramento do comércio aos domingos, o dia todo ou metade.

“O facto de a Confederação do Comércio dizer que nós temos um horário de abertura ao público superior à média europeia, acho que nos deixa alguma margem para trabalharmos essa medida se considerarmos que essa medida é relevante do ponto de vista da energia, mas até de outros pontos de vista em termos sociais”, afirma Susana Fonseca.

Do ponto de vista da poupança energética, faz sentido equacionar o encerramento dos estabelecimentos comerciais, sublinha.

“Se estamos a falar em encerrar estabelecimentos que de outra forma estariam abertos, com mais iluminação e refrigeração, obviamente aí teremos poupanças. Estamos a falar de muitos espaços comerciais que abrem ao domingo. Parece-nos uma medida que deve estar em cima da mesa.”

Susana Fonseca lembra que há medidas mais complexas em discussão, para poupar energia.

“Se nós chegamos a esta situação de até propor a redução da iluminação pública, se calhar também podemos chegar com alguma facilidade a esta solução de reduzir as horas de funcionamento de alguns estabelecimentos”, afirma a ambientalista.

A Zero elogia ainda as restantes medidas apresentadas pela Confederação do Comércio para poupar energia, como o controlo das temperaturas ou a redução da iluminação, medidas em linha com as que já foram apresentadas pela associação ambientalista.

Os ambientalistas aplaudem ainda a redução dos consumos através de opções mais verdes e o que consideram ser um ótimo exemplo do que deve ser a aplicação dos fundos europeus.