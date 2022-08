Greve da Transtejo termina hoje, mas sindicatos já marcaram novo plenário

A greve parcial dos trabalhadores da Transtejo, empresa que assegura ligações de barco no rio Tejo, termina esta sexta-feira.

Paulo Lopes, dirigente da FECTRANS, faz um balanço muito positivo, referindo que a adesão dos trabalhadores foi muito elevada.

Nos próximos dias, os sindicatos esperam respostas da empresa à reivindicação de aumentos superiores a 0,9%, melhores condições de trabalho e contratação de pessoal para fazer face à falta de trabalhadores que assegurem as carreiras que fazem as ligações fluviais entre o Cais do Sodré e Cacilhas, Seixal e Montijo, além da ligação Belém-Trafaria.

O sindicalista Paulo Lopes admite que as perspetivas de uma resposta da empresa são baixas. Por isso já está marcado um plenário de trabalhadores para dia 30 com o objetivo de decidir se avança com novas formas de luta e quando.

Também os trabalhadores da Soflusa têm plenário marcado para dia 29.

Na empresa que garante as ligações entre o Barreiro e Lisboa decorreu em julho uma greve total de quatro dias, em que cada um dos quatro setores (mestres, marinheiros, maquinistas e comerciais) paralisou 24 horas.

No entanto, a adesão ficou muito aquém do previsto pelos sindicatos. Rondou os 40%.