Divulgada lista de 11 entidades sem autorização para conceder crédito

O Banco de Portugal (BdP) divulgou esta sexta-feira uma lista de 11 entidades que não estão habilitadas a conceder, intermediar ou exercer consultadoria de crédito.

"O Banco de Portugal adverte que os responsáveis pelas páginas "web" e pelos perfis da rede social Facebook infra identificados não estão, na presente data, nem nunca estiveram, habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultadoria de crédito", lê-se numa nota hoje divulgada.

Em causa estão as páginas https://sertovi31.com, http://businesspoint.pt/express-cedito-em-portugal, https://www.findglocal.com/PT/Vila-Real-de-Santo-Ant%C3%B3nio/108626844061295/Servi%C3%A7o-Ajuda-Privado, https://www.facebook.com/mariastela.lourenco, https://www.facebook.com/Creditoemportugal01 e https://www.facebook.com/AjudaPortugalMadeira.

A lista hoje divulgada abrange ainda os "sites" https://www.facebook.com/PortugalAjudaRapido, https://www.facebook.com/AjudaFinanceiro, https://www.facebook.com/PortugalAjudaPessoal, https://www.facebook.com/OfertaAjudaGratis e https://www.facebook.com/PortugalFinanciero.

O supervisor financeiro lembrou ainda que as atividades de intermediação e consultadoria de crédito estão destinadas às entidades com autorização para exercê-las, cuja lista pode ser consultada no "site" do BdP (www.bportugal.pt) e no Portal do Cliente Bancário (https://clientebancario.bportugal.pt).