Ex-adjunto de Siza Vieira contratado pelo Banco de Fomento por ajuste directo

O ex-adjunto de Siza Vieira foi contratado pelo Banco de Fomento, através de ajuste direto, como consultor estratégico.

Manuel Queiroz Ribeiro, de 31 anos, vai receber 150 mil euros por dois anos de trabalho.

Segundo o jornal Público, a contratação do ex-adjunto do ex-ministro da Economia foi feita em maio para prestar “serviços jurídicos, consultoria estratégica e relações institucionais”.

O contrato assinado no porto dá conta que “pelo fornecimento dos serviços objeto do contrato, o BPF obriga-se a pagar o preço constante da proposta adjudicada, no valor global de 150 mil euros, repartido entre 140 mil, a título de preço do fornecimento dos serviços, e dez mil euros a título de despesas de alojamento, alimentação e deslocação, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido”.

A publicação explica ainda que foi uma contratação que recorreu ao recurso direto, pois a natureza do serviço não consente “a elaboração de especificações contratuais suficientemente precisas para que sejam qualitativamente definidos atributos das propostas necessários à fixação de um critério de adjudicação”.

A fatura mensal emitida pelo novo consultor estratégico ser emitida com o valor da vigésima quarta parte dos 140 mil euros da componente de prestação de serviços, o que corresponde a 5.833,33 euros, em conjunto com a parte relacionada com despesas de alojamento, alimentação e deslocação, valor que não pode superar os 4.16,66 euros mensais.