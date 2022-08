​Novo Banco vende sede por 112 milhões de euros e muda-se para Oeiras

O Novo Banco vendeu a sede na Avenida da Liberdade, em Lisboa, por 112 milhões de euros. O negócio, que já foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), deve estar concluído no terceiro trimestre deste ano.



Segundo a nota disponível no site da CMVM, a mudança deverá ter um impacto positivo nas contas do banco na ordem dos 55 milhões de euros.

A sede do Novo Banco vai passar a ser em Oeiras, no Tagus Park. De acordo com o comunicado da CMVM, o campus está ainda em fase de construção e os serviços devem passar “de forma faseada” para o novo espaço.