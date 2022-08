Deixaram empregos em Inglaterra e apostaram em alojamento local no Douro

Empresários estão a apostar na abertura de casas de alojamento local no Douro e a procura pelos turistas portugueses e estrangeiros tem ultrapassado as expectativas neste verão, mesmo em unidades que abriram as portas em 2022.

No ano em que o Douro assinala 20 anos como Património Mundial da UNESCO, o território enche-se de turistas que se espalham pelos vários concelhos e as mais variadas propostas, desde as tradicionais quintas, os hotéis ou as unidades de alojamento local.

A casa na vila de Alijó, no distrito de Vila Real, era dos avós e Gabriela Moreira regressou a Portugal com o companheiro, depois de algum tempo emigrada em Inglaterra, para a recuperar e transformar numa unidade de alojamento local.

A Villa D"Uvale Douro resultou de uma "reabilitação profunda" e foram os próprios que, também, restauraram os móveis antigos da propriedade. Ela é engenheira civil e ele técnico das áreas da arquitetura e engenharia.

"Tem uma história familiar, muito carinho e amor e muito trabalho da nossa parte", afirmou Gabriela Moreira à agência Lusa.

As obras foram feitas durante o período da pandemia de covid-19, o que atrasou a concretização do projeto devido à falta de mão-de-obra e de materiais, e a casa abriu as portas aos turistas em fevereiro deste ano.

"Sentíamos a partir do estrangeiro que o turismo em Portugal estava a correr muito bem e que cada vez havia mais turistas estrangeiros e portugueses a escolherem o nosso país para as férias, nomeadamente o Douro", referiu.

Despediram-se dos empregos em Inglaterra e apostaram no novo projeto no Douro que tem cinco quartos, pode alojar até 10 pessoas e possui piscina. Este é, na sua opinião, um território que "tem muito potencial".

"Tem corrido bastante bem, visto ser ainda um alojamento local relativamente novo na zona. Mas nós também apostamos bastante na divulgação a nível das redes sociais e das plataformas de marcação deste tipo de alojamento", salientou.

Gabriela Moreira disse que os clientes têm chegado de Portugal, mas também do estrangeiro que "estão a retomar as viagens para o país" e que a taxa de ocupação tem "sido positiva".

O alojamento local é uma alternativa aos hotéis e quintas do Douro.

"Há opções para todas as carteiras no Douro. O nosso enquadra-se no segmento mais médio e para quem gosta de um espaço mais familiar e de ter mais proximidade", disse a empresária.