Governo aprova 500 mil euros para agricultores afetados pelos incêndios

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou este sábado um apoio de 500 mil euros para agricultores afetados pelos incêndios.

“Fechámos ontem [sexta-feira] um despacho que atribui 500 mil euros aos agricultores para fazer face às zonas afetadas pelos incêndios e, com base nisso, poderem verdadeiramente ajudar a alimentação animal”, declarou Maria do Céu Antunes.

A ministra da Agricultura falava aos jornalistas durante uma visita a Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, onde destacou a aposta em regadios coletivos para garantir a sustentabilidade da atividade agrícola.

Noutro plano, Maria do Céu Antunes aguarda a ida ao Parlamento para esclarecer as suas declarações sobre a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

“Sobre esta matéria não tenho mais nada a acrescentar. Aguardo a minha ida ao Parlamento para esclarecer aquilo que disse e aquilo que outros disseram. Mas, verdadeiramente, para poder elucidar os senhores deputados e os portugueses do trabalho do Governo, e do Ministério da Agricultura em particular, para fazer face ao momento difícil que vivemos", disse Maria do Céu Antunes.

Na quarta-feira, instada pelos jornalistas a responder a críticas dirigidas à tutela pelo secretário-geral da CAP, que disse ser “inexistente” a resposta do Governo para mitigar o impacto da seca no setor da produção e alimentação animal, a ministra devolveu a pergunta.

“É melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista”, retorquiu.

A Confederação dos Agricultores de Portugal classificou como “perplexizantes” as declarações da ministra da Agricultura e defendeu carecerem de explicação.

Na sequência, a Iniciativa Liberal apresentou um requerimento para ouvir no parlamento a ministra da Agricultura sobre a resposta da tutela à situação de seca no país, criticando as declarações de Maria do Céu Antunes, enquanto o Chega exigiu "um pedido formal de desculpas” à Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e aos agricultores.

As declarações de Maria do Céu Antunes foram também condenadas pelo secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que classificou como “descabelada” a reação da ministra da Agricultura às críticas da CAP.