Preços dos combustíveis voltam a descer na próxima semana

A próxima semana deve trazer mais uma descida no preço dos combustíveis. As previsões apontam para uma redução de três cêntimos por litro no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina.

A descida, a confirmar-se, será a décima consecutiva na gasolina e a oitava no caso do gasóleo.

De acordo com o jornal "Eco", o litro de gasóleo simples deverá passar a custar 1,716 euros e o litro da gasolina simples 1,785 euros. Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os preços nas bombas continuam a beneficiar até ao final de agosto de três medidas de mitigação implementadas pelo Governo.

O desconto no ISP equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%, a compensação por via de redução de ISP da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono baixaram em 28,2 cêntimos a carga fiscal do gasóleo e em 32,1 cêntimos a carga fiscal da gasolina.

Na base desta descida está a desvalorização da cotação do Brent. O barril custa atualmente menos de cem euros..