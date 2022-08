Mais de 37.500 contribuintes aderiram ao IRS Jovem, adiantou o Ministério das Finanças esta sexta-feira em comunicado, com base em dados relativos às declarações entregues este ano sobre os rendimentos de 2021.

Em comunicado, o Ministério das Finanças diz que abrangem 506 milhões de euros, ou seja, em média cada um destes jovens ganha por mês 960 euros e usufrui de um benefício fiscal anual de 380 euros.

Ao Estado esta medida custou cerca de 15 milhões de euros, dinheiro que ficou por cobrar, no segundo ano de aplicação do IRS Jovem.

O objectivo deste benefício é incentivar a qualificação dos mais jovens e apoiar a integração na vida adulta e no mercado de trabalho, através de uma isenção de IRS até 30% para os jovens com entre 18 e 26 anos.

No primeiro ano apoiou 1.020 jovens. Segundo a tutela, “o aumento significativo do número de beneficiários deve-se, em grande medida, à implementação de um sistema de alerta, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no momento da submissão da declaração para divulgação e incentivo do regime”.

Este ano, o Orçamento do Estado alargou a medida de 3 para 5 anos, passando também a abranger os trabalhadores independentes e os jovens doutorados até aos 30 anos.