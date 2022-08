Caixa Geral de Depósitos vai fechar mais 23 balcões até ao final de agosto

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai encerrar mais 23 balcões ainda este mês, avançou esta sexta-feira o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC), o mais representativo do banco público.

Em comunicado, o STEC diz que a maioria das agências que vão fechar estão localizadas nas regiões de Lisboa, Porto e Coimbra. Acusa ainda a administração de Paulo Macedo de avançar com uma reestruturação do banco, apesar dos lucros semestrais.

Nos últimos resultados do grupo, relativos ao primeiro semestre deste ano, os lucros chegaram os 486 milhões de euros. Os números surgem depois de uma forte reestruturação, negociada com Bruxelas, que implicou cortes no pessoal e no número de agências e balcões no país.

Desde 2016, a Caixa encerrou cerca de 200 balcões e diminuiu o quadro de pessoal em cerca de 2.000 trabalhadores.

O STEC acusa a Caixa de abandonar as zonas povoadas do país e avisa o Governo que “não se pode demitir da sua responsabilidade”. A Renascença tentou contactar a CGD, mas até ao momento ainda não obteve resposta.